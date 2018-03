BNP Paribas : partenariat signé en Suisse

12/03/2018 | 10:13

BNP Paribas Real Estate fait part de la signature d'un contrat d'alliance avec m3 Real Estate, une société immobilière suisse qui compte plus de 100 collaborateurs, basés principalement à Genève.



L'activité de services immobiliers de BNP Paribas explique que ce partenariat exclusif vise à offrir à ses clients investisseurs et utilisateurs, l'ensemble des services en transaction, conseil, expertise et gestion en Suisse romande.



Venant s'ajouter aux 5.100 collaborateurs de la société présents dans 15 pays, le réseau d'alliances de BNP Paribas Real Estate représente désormais plus de 4.000 collaborateurs dans 21 pays supplémentaires.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.