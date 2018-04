BNP Paribas : propose le service Paylib entre Amis

17/04/2018 | 10:37

BNP Paribas annonce la mise en place de Paylib entre Amis, le nouveau service de paiement mobile qui permet le transfert d'argent de personne à personne.



BNP Paribas est la 1ère banque à mettre en place ce nouveau service Paylib. Le service sera déployé par la banque courant mai.



Ce service permet aux particuliers d'envoyer de l'argent - gratuitement et en toute sécurité - vers un numéro de mobile sans connaître les coordonnées bancaires du bénéficiaire.



' Pour envoyer de l'argent il n'est pas nécessaire de connaitre l'IBAN de ses amis, il suffit d'avoir leur numéro de téléphone mobile. Pour recevoir de l'argent, il suffit d'être titulaire d'un compte bancaire en France ' précise le groupe.



' Le bénéficiaire ne doit pas nécessairement être utilisateur Paylib. Il lui suffit de disposer d'un numéro de téléphone portable (FR ou international). Les transferts d'argent sont effectués dans la limite de 500 euros maximum cumulé / jour et par transaction '.



