BNP Paribas : rejoint le programme Climate Bonds Partner

19/03/2018 | 15:05

BNP Paribas Asset Management a rejoint le programme 'Climate Bonds Partner', un réseau international d'acteurs qui travaille en partenariat avec Climate Bonds pour orienter les investissements vers une économie bas carbone et résiliente au changement climatique, a-t-on appris ce lundi.



Signataire des Principes pour l'investissement responsable (PRI) depuis 2006, BNPP AM est un membre actif de l'Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC) depuis 2003. BNPP AM est également l'un des premiers signataires du Montreal Carbon Pledge en 2014 et de la Déclaration de Paris sur les obligations vertes à l'occasion de la COP 21 en décembre 2015.



BNPP AM a en outre investi près d'un milliard d'euros dans des obligations vertes et a lancé un nouveau fonds de 100 millions d'euros fin 2017, valorisé actuellement à 133 millions d'euros (au 12 mars 2018).





