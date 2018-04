BNP Paribas : s'engage auprès de la Fondation Ellen MacArthur

10/04/2018 | 11:37

BNP Paribas Leasing Solutions, leader européen du financement d'équipements professionnels, a annoncé aujourd'hui rejoindre le programme Circular Economy 100 (CE100) de la Fondation Ellen MacArthur.



Cette initiative mobilise des entreprises, institutions publiques, chercheurs et innovateurs pour aller vers une économie circulaire, modèle alternatif au modèle économique traditionnel 'fabriquer, consommer, jeter'.



'La politique de responsabilité de BNP Paribas, structurée autour des domaines économique, social, civique et environnemental, est en ligne avec les objectifs de développement durable adoptés en 2015 par les Nations Unies. Elle a pour objectif de participer à la construction d'un avenir meilleur et d'avoir un impact positif sur la société. En rejoignant la Fondation Ellen MacArthur, BNP Paribas Leasing Solutions contribue à cette démarche en participant aux recherches liées à l'économie circulaire aux côtés d'acteurs de renommée mondiale', a commenté Charlotte Dennery, administratrice directrice générale de BNP Paribas Leasing Solutions.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.