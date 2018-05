BNP Paribas : statut QDLP en Chine pour BNPP AM

14/05/2018 | 13:25

BNP Paribas Asset Management annonce que son entité 'WFOE', BNP Paribas Overseas Investment Fund Management (Shanghai) Co., Limited, a obtenu la qualification QDLP, lui permettant de commercialiser des fonds en Chine continentale sans coentreprise avec un acteur local.



Dans un contexte porteur pour l'investissement responsable, BNPP AM se positionne comme le premier gérant d'actifs international doté d'un quota QDLP à offrir un fonds géré sur la base de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).



Afin de faciliter le lancement du programme QDLP, BNPP AM a créé son entreprise à capitaux exclusivement étrangers (WFOE) en décembre 2014. Celle-ci est l'une des premières WFOE à opérer dans la zone de libre-échange de Shanghai.



