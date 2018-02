BNP Paribas : transaction de REIM France à Saint-Ouen

19/02/2018 | 18:05

Gérée par BNP Paribas REIM France, la SCPI Accimmo Pierre a acquis auprès de Gecina l'ensemble immobilier 'Dock-en-Seine' pour environ 130 millions d'euros, a-t-on appris ce lundi en fin de journée.



Cet immeuble de bureaux de quelque 16.000 mètres carrés était déjà sous promesse à fin décembre 2017. Situé aux portes de Paris, au coeur de la ZAC des Docks de Saint-Ouen, nouvel éco-quartier de 100 hectares en bords de Seine, il dispose d'une bonne desserte en matière de transports en commun, notamment par la ligne 13 du métro parisien et par la future extension de la ligne 14.



Livré en 2013, 'Dock-en-Seine' a été dessiné par l'architecte Franklin Azzi. Il propose des plateaux lumineux d'une surface d'environ 1.920 mètres carrés pour les étages courants ainsi qu'une large gamme de services à ses utilisateurs : RIE, cafétéria, jardin intérieur et terrasses aménagées. A cela s'ajoute un excellent niveau de performance environnementale, à la hauteur des standards internationaux (NF HQE Construction Exceptionnel, HQE Exploitation Excellent, BBC Effinergie - RT 2005).



'Dock en Seine' est entièrement loué à 2 locataires de premier plan, Kérudys (groupe SVP) et le RSI (Régime Social des Indépendants).





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.