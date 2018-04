BNP Paribas : transfert d'activités de Janus Henderson aux USA

03/04/2018 | 15:05

BNP Paribas Securities Services et Janus Henderson Investors ont fait savoir ce mardi via un communiqué diffusé en début d'après-midi que les activités de middle et back office de Janus Henderson aux Etats-Unis ont été transférées à BNP Paribas. Le partenariat avait été annoncé le 9 novembre dernier



Il s'inscrit dans la stratégie d'expansion sur 10 ans des activités de services titres de BNP Paribas aux Etats-Unis, lui permettant de se doter d'une plateforme d'administration et de comptabilité de fonds communs de placement reconnue aux Etats-Unis.



Dans le cadre de ce partenariat, BNP Paribas devient le fournisseur de services aux fonds pour les fonds communs de placement de droit américain de Janus Henderson, représentant 138 milliards de dollars d'actifs.





