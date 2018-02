BNP rachète l'activité banque dépositaire de l'italienne Banco BPM

Paris (awp/afp) - BNP Paribas Securities Service, filiale du groupe BNP, a annoncé mercredi avoir signé un accord pour le rachat de l'activité de banque dépositaire de Banco BPM, la troisième banque italienne, pour un montant de 200 millions d'euros.

"La banque dépositaire de BPM détient 22 milliards d'euros d'actifs en conservation et fournit des services de conservation de titres, d'administration de fonds et de services dépositaires aux fonds et clients institutionnels en Italie", selon un communiqué de BNP Paribas Securities Services.

"Cette acquisition renforce la position de leader de BNP Paribas Securities Services dans le secteur du post-marché en Italie, où la banque détient 850 milliards d'euros d'actifs en conservation pour ses clients", précise-t-il.

"Le montant de l'acquisition est de 200 millions d'euros, associé à des accords de long terme", ajoute-t-il précisant qu'elle devrait être clôturée en juin, sous réserve des conditions habituelles dont les autorisations règlementaires.

BNP Paris Securities Services est l'un des principaux acteurs mondiaux du métier titres et propose des solutions intégrées à l'ensemble des acteurs du cycle d'investissement, intermédiaires financiers, investisseurs institutionnels, grandes entreprises et émetteurs.

Banco BPM a annoncé mercredi avoir dégagé un bénéfice net de 557,8 millions d'euros en 2017, contre une perte de 1,3 milliard un an plus tôt pour les deux entités la constituant.

Ce résultat annuel est le premier enregistré par la banque, née en janvier 2017 de la fusion de Banco Popolare et Banca popolare di Milano.

afp/rp