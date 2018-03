Roland-Garros et BNP Paribas lancent un tournoi d’eGaming : les « Roland-Garros eSeries by BNP Paribas »

A l'occasion de l'édition 2018 de Roland-Garros, la Fédération Française de Tennis et BNP Paribas lancent les « Roland-Garros eSeries by BNP Paribas », tournois d'eGaming (jeu vidéo) organisés dans le monde entier.

Une phase de qualification, se déroulant en amont du tournoi (de la fin du mois de mars jusqu'au début du mois de mai), aura lieu dans huit pays : la Chine, l'Inde, le Brésil, la France, la Grande-Bretagne, la Belgique, l'Italie et l'Espagne.

Chaque épreuve mettra aux prises 32 participants. Les gagnants de chaque pays auront alors le privilège de s'affronter à l'occasion d'une grande finale, qui sera disputée au stade Roland-Garros le vendredi 25 mai 2018.

Le tournoi de qualification français se déroulera le mercredi 25 avril dans une agence BNP Paribas à Paris. Les pré-inscriptions sont désormais ouvertes à tous sur wearetennis.com BNP Paribas accueillera par ailleurs les autres tournois européens dans ses locaux de Londres, Rome, Bruxelles et Madrid.

Cette compétition se dispute sur le futur jeu vidéo « Tennis World Tour » édité par Bigben. Il s'agit d'une version de démonstration proposant uniquement un court en terre battue habillé aux couleurs du tournoi de Roland-Garros et une sélection de joueurs dont Gaël Monfils, parrain du jeu. Tennis World Tour sera disponible le 22 mai sur PlayStation®4, Xbox One, Nintendo Switch™ et PC.

« La Fédération Française de Tennis est heureuse de s'investir, avec BNP Paribas, fidèle partenaire du tournoi de Roland-Garros, dans l'univers de l'e-sport. Cette initiative confirme la volonté du Grand Chelem parisien, toujours à la pointe de la technologie, de se positionner dans un secteur en plein essor. Ce tournoi permettra de rassembler nos communautés de joueurs passionnées de tennis et de gaming », explique Stéphane Morel, Directeur Général Adjoint du pôle Stratégie et Développement à la Fédération Française de Tennis.

« BNP Paribas est partenaire de tous les tennis - professionnel, en fauteuil, junior et universitaire, amateur - et l'e-tennis en est une nouvelle forme. Avec la Fédération Française de Tennis, nous avons voulu répondre à l'engouement que suscite l'e-sport dans la société en lançant cette compétition d'e-gaming sur le tennis. Avec 30% des amateurs d'e-sport en Europe âgés entre 18 et 34 ans*, ce tournoi s'adresse aussi à nos jeunes publics fans de tennis »,précise Sébastien Guyader, Responsable du Sponsoring Tennis chez BNP Paribas.

Roland-Garros se distingue en étant ainsi le premier tournoi du Grand Chelem à mettre en place ce type de compétition. De son côté, BNP Paribas We Are Tennis réaffirme son engagement innovant dans le tennis. Déjà en 2005, BNP Paribas co-créait avec PlayStation le « Roland-Garros Virtual Tour » - le premier tournoi de tennis virtuel, réservé aux 12-25 ans. Depuis 2011, la plateforme wearetennis.com et ses réseaux sociaux (Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et Snapchat) rassemblent une communauté de près de 2 millions de fans et de passionnés de tennis de tous les continents.

* Source SuperData

