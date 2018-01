USA: BNP Paribas va payer une amende de 90 millions de dollars sur les devises

BNP Paribas USA a reconnu avoir participé à une entente sur la fixation des cours sur le marché des changes en Europe centrale et orientale, au Moyen Orient et en Afrique, sur une période allant de septembre 2011 à juillet 2013.

Le ministère de la Justice a précisé qu'il y avait eu manipulation des taux de change sur une plate-forme de trading électronique, notamment via la création de transactions fictives, des transactions coordonnées et des accords sur les cours à rapporter à certains clients spécifiques.

"BNP Paribas USA regrette profondément son manquement passé qui a débouché sur cet accord amiable, qui était clairement en violation des normes élevées qu'elle observe", a déclaré la banque française dans un communiqué.

BNP Paribas est la sixième grande banque à plaider coupable dans le cadre de l'enquête du département de la Justice.

Barclays, Citigroup, JPMorgan, Royal Bank of Scotland et UBS ont également plaidé coupable, a précisé le ministère. Les six banques se sont vu imposer des amendes pour un total de 2,8 milliards de dollars.

Le département de la Justice a dit que BNP Paribas USA ne serait pas placée en période de probation vu ses efforts pour améliorer la supervision et éviter que cela ne se reproduise.

Société générale a déclaré de son côté en novembre être en discussion avec les autorités américaines en vue du règlement de l'affaire du Libor dans laquelle plusieurs banques sont soupçonnées de manipulation des taux interbancaires.

(Juliette Rouillon pour le service français)

par Jonathan Stempel