Les actions de la société Body One, créateur et distributeur d’articles de lingerie féminine, de vêtements de nuit, et d’articles de bain, sont éligibles au dispositif PEA-PME. Les investisseurs peuvent intégrer les actions de la société au sein des comptes PEA-PME, dispositif dédié à l’investissement dans les petites et moyennes valeurs, bénéficiant des mêmes avantages fiscaux que le PEA classique.