American Airlines commande 47 Boeing 787 et annule des A350

San Francisco (awp/ats/afp) - La compagnie aérienne American Airlines (AA) a commandé à Boeing 47 Dreamliners 787, pour un prix de catalogue de 12 milliards de dollars, ont annoncé vendredi l'avionneur et le transporteur américains. AA a en parallèle annulé une commande d'Airbus A350.

La commande auprès de Boeing porte précisément sur 22 exemplaires du 787-8 (242 sièges) et 25 787-9 (290 sièges) pour des livraisons prévues pour 2020 et 2023 respectivement, ont-elles précisé.

Elle portera la flotte totale de 787 à 89 appareils, a indiqué AA, qui a annoncé également avoir annulé une commande d'A350 auprès de l'européen Airbus. "Dans le but de simplifier notre flotte, American s'est mise d'accord aujourd'hui (vendredi) avec Airbus pour annuler une commande de 22 A350, commande faite à l'origine par US Airways", rachetée en 2013.

"Cela a été une décision difficile entre le Boeing 787 et les Airbus A350 et A330neo et nous remercions les deux constructeurs pour leur opiniâtreté (...). Au final, notre but de simplifier notre flotte a rendu le choix du 787 incontournable", a commenté le président de la compagnie Robert Isom.

