American Airlines commande 47 avions à Boeing au détriment d'Airbus

PARIS (Agefi-Dow Jones) -- American Airlines a annoncé vendredi soir avoir signé une méga-commande avec Boeing tout en annulant une commande de 22 A350 auprès d'Airbus.

La commande d'American Airlines porte sur 47 avions de la famille 787, dont 22 787-8 qui seront livrés d'ici à 2020 et 25 787-9 dont la livraison est prévue pour 2023. Aux prix catalogue, la commande est évaluée à 12 milliards de dollars, sachant que les avionneurs accordent des remises pouvant aller jusqu'à 50% sur des commandes aussi importantes.

Ces avions nouvellement acquis remplaceront de vieux Boeing 767, 777-200 ainsi que des Airbus A330-300 au sein de la flotte d'Americain Airlines.

La décision d'American Airlines constitue un important revers pour Airbus car, dans le même temps, American Airlines a décidé d'annuler une importante commande de 22 avions A350 qui avait été initialement passée par US Airways, compagnie avec laquelle American Airlines a fusionné en 2013.

La compétition entre Airbus et Boeing pour s'attirer les faveurs de la compagnie américaine s'est avérée féroce. Mais au final, le Boeing 787 l'a emporté. "Il a été difficile de choisir entre le Boeing 787 et les Airbus A350 et A330 neo et nous souhaitons remercier les deux avionneurs pour leurs efforts agressifs. Au final, notre but a été de simplifier notre flotte, faisant du 787 un choix plus attrayant", a ainsi déclaré Robet Isom, le président d'American Airlines.

American Airlines a également indiqué avoir signé un accord avec Boeing pour reporter la livraison de 40 737 MAX qui devaient être initialement livrés entre 2020 et 2022.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV

