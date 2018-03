BOEING : a livré son premier 787-10 Dreamliner à Singapore Airlines

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Boeing a livré hier le tout premier appareil 787-10 Dreamliner à la compagnie Singapore Airlines. Dernier-né de la famille 787, le « tiret 10 » se distingue par son fuselage allongé qui lui permet de transporter environ 40 passagers supplémentaires pour un total de 330 sièges en configuration standard à deux classes. Singapore Airlines prévoit d’exploiter le 787-10 sur des lignes régulières à partir du mois de mai entre Singapour et Osaka (Japon) et Perth (Australie).Avant l'introduction de ces services, l'avion sera exploité sur certains vols à destination de Bangkok et de Kuala Lumpur dans le cadre de la formation des équipages.