BOEING : a retenu LORD pour les systèmes de commandes du cockpit du 737 MAX

L’américain LORD Corporation concevra et produira le module automanette pour le Boeing 737 MAX. La commande de cockpit sera conçue et fabriquée sur le site de LORD Electromechanical Solutions à Saint-Vallier en France et à Cambridge Springs, en Pennsylvanie (USA). Le développement des systèmes de commandes de cockpit se déroulera durant les quelques prochaines années avec le début de la production programmé en 2020."Notre relation de longue haleine avec LORD prend une nouvelle dimension avec leur entrée dans la grande famille des fournisseurs contribuant au succès du 737 MAX, " a commenté Jean-Marc Fron, directeur général de Boeing France.LORD construit actuellement un nouveau centre de production de pointe situé à Pont de l'Isère, en France afin d'optimiser et de développer ses services pour Boeing et d'autres clients, avec en vue une expansion future.