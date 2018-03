BOEING: dans le Guinness World Records grâce à ses 737

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Boeing a célébré hier soir l’assemblage du 10 000ème appareil de type 737, lui permettant d’inscrire le record de l’avion commercial le plus produit et de le voir figurer ainsi dans le Guiness World Records. L’avion en question est un 737 Max 8 qui sera livré à la compagnie Southwest Airlines. Dans son communiqué, le constructeur aéronautique indique qu’il entend accroître sa production de 737 de 47 appareils chaque mois actuellement à 52 plus tard dans l’année.