BOEING : dépasse le consensus au 1er trimestre et relève ses prévisions 2018

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L’américain Boeing a dévoilé mercredi des résultats trimestriels supérieurs aux attentes des analystes et relevé ses prévisions pour l’exercice 2018. Ainsi, le groupe aéronautique a réalisé un bénéfice net de 2,48 milliards de dollars sur le premier trimestre 2018, soit 4,15 dollars par action, à comparer avec 1,58 milliard de dollar, soit 2,54 dollars par action, un an plus tôt. En données ajustées, le bénéfice par action ressort à 3,64 dollars, dépassant le consensus qui s’établissait à 2,58 dollars.Idem pour le chiffre d'affaires, qui s'inscrit à 23,38 milliards de dollar sur le premier trimestre 2018, c'est-à-dire au-dessus du chiffre de l'an passé à la même période (21,96 milliards) et des anticipations de Wall Street (22,28 milliards de dollars).Compte tenu de ces performances, Boeing a relevé ses prévisions de bénéfice par action de 50 cents pour l'ensemble de l'année. Ce dernier est désormais attendu entre 16,40 et 16,60 dollars par action.