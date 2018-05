Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La compagnie australienne Qantas a annoncé aujourd’hui la commande de six Boeing 787-9s supplémentaires, ce qui portera sa flotte de Dreamliner à 14 appareils d’ici la fin 2020.Ces nouveaux avions remplaceront six Boeing 747s vieillissants. « C’est la fin d’une ère et le début d’une autre », a déclaré Alan Joyce, le directeur général de Qantas.