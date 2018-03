BOEING: livraison du tout premier 737 MAX 9

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Boeing a annoncé hier soir la livraison du tout premier 737 MAX 9 à la compagnie Thai Lion Air (groupe Lion Air). La capacité d’emport supplémentaire de l’appareil permettra à la compagnie thaïlandaise de desservir de nouvelles lignes internationales. « Le 737 MAX 9 répond parfaitement aux besoins de croissance de nos activités en Thaïlande », a déclaré Darsito Hendro Seputro, CEO et président de Thai Lion Air."Le 737 constitue depuis le début l'épine dorsale de notre flotte, et nous nous appuierons sur les capacités supplémentaires de ce nouvel avion pour étendre notre réseau et inaugurer de nouvelles destinations vers le Bangladesh, la Chine et l'Inde", a-t-il ajouté.Le 737 MAX 9 est conçu pour transporter 220 passagers avec un rayon d'action maximum de plus de 6 500 kilomètres (3 550 milles nautiques).