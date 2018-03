BOEING: premier vol réussi pour son nouveau 737 MAX 7

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Boeing annonce que son nouveau 737 MAX 7 a effectué son premier vol avec succès vendredi dernier, conformément au calendrier. L’avion va à présent entamer un programme complet d’essais en vol qui mènera à sa certification et à sa livraison en 2019. L’avion a accompli avec succès un vol de 3 heures et 5 minutes, durant lequel il a été soumis à un ensemble d’essais concernant ses commandes de vol, ainsi que la vérification de ses systèmes et de sa maniabilité."Tout ce que nous avons vu au cours du vol effectué aujourd'hui montre que le MAX 7 fonctionne exactement comme prévu", a déclaré Keith Leverkuhn, vice-président et directeur général du programme 737 MAX, Boeing Aviation Commerciale.Troisième et dernier membre en date de la famille 737 MAX de Boeing, le Max 7 est conçu pour accueillir jusqu'à 172 passagers et parcourir une distance franchissable maximale de plus de 7 130 kilomètres (3 850 nautiques), ce qui constitue le plus long rayon d'action de la famille MAX."Avec le MAX 7, les compagnies aériennes disposeront d'un avion efficient pour ouvrir et desservir des marchés à faible densité de trafic et des aéroports d'accès difficile", a commenté Randy Tinseth, vice-président du marketing, Boeing Aviation Commerciale.