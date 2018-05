RIO DE JANEIRO, 8 mai (Reuters) - Le ministère brésilien de la Défense Joaquim Silva e Luna a déclaré mardi qu'il était "certain" que l'avionneur Embraer bouclerait un accord avec Boeing "cette année" et que les négociations en étaient à "des stades avancés".

L'accord de partenariat entre Boeing et Embraer déboucherait sur la création d'une nouvelle société dans laquelle le constructeur aéronautique américain aurait 80,01% du capital et le brésilien 19,99%, a rapporté le mois dernier le journal Estado de S.Paulo, citant des sources non identifiées, ajoutant que ce schéma était soutenu par le gouvernement brésilien. (Rodrigo Viga Gaier, Juliette Rouillon pour le service français)

