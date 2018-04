Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv AIRBUS SE -0.02% 94.38 13.73%

L’américain Boeing (+1,14% à 329,82 dollars) aura finalement eu raison de son concurrent européen Airbus. La compagnie American Airlines a commandé 47 Boeing 787. Dans le détail, le contrat porte sur 22 appareils 787-8s, qui commenceraient à être livrés à partir de 2020, mais également sur 25 avions 787-9s, qui pointeraient le bout de leur nez à partir de 2023. Ce méga-deal représente un montant de l’ordre de 12 milliards de dollars au prix du catalogue.La compagnie aérienne américaine laisse ainsi de côté les A330neo d'Airbus. Le fait que les appareils de Boeing soient motorisés par les GEnx-1B de General Electric a sans doute pesé dans la balance.Mais la défaite d'Airbus ne s'arrête pas là. En parallèle, American Airlines a également annulé une commande de 22 appareils A350 d'Airbus, initiée originellement par US Airways qui fut rachetée en 2013."En fin de compte, notre objectif de simplification de notre flotte a rendu le 787 plus attractif", a expliqué Robert Isom, le Président d'American Airlines.Avant d'ajouter : "ce fut un choix difficile à faire entre le Boeing 787 et les Airbus A350 et A330neo et nous remercions les deux constructeurs pour leurs efforts soutenus visant travailler avec American". Pas sûr que cela suffise à consoler Airbus.