NEW YORK (awp/afp) - L'avionneur américain Boeing s'est dit vendredi "déçu" par la décision de la Commission américaine du commerce international (USITC) de rejeter les taxes imposées sur des avions de son concurrent canadien Bombardier sans néanmoins dire s'il comptait faire appel.

"Nous sommes déçus que la Commission n'ait pas reconnu le préjudice causé à Boeing par les milliards de dollars d'aides gouvernementales illicites (...) que Bombardier a reçues et utilisées pour déverser ses appareils sur le marché américain des monocouloirs", a réagi le constructeur dans un communiqué.

"Nous allons examiner l'avis de la Commission un peu plus en profondeur au fur et à mesure que les détails seront publiés dans les prochains jours", avance Boeing, ajoutant qu'il va également continuer d'actualiser les torts causés par les pratiques commerciales "illégales" de Bombardier à l'industrie aéronautique américaine et notamment les conséquences pour l'emploi.

Le groupe de Chicago ne dit cependant pas s'il va faire appel de la décision de l'USITC.

En décembre, le ministère américain du Commerce avait, à la demande de Boeing, imposé des droits compensatoires et antidumping de quelque 300% sur des avions CSeries de Bombardier, de 100 à 150 sièges, en estimant qu'ils étaient vendus en-dessous de leur prix de fabrication.

Vendredi, l'USITC a bloqué ces taxes, qui ont valu par ailleurs à Boeing d'essuyer la colère de Delta Air Lines, compagnie cliente des CSeries.

Bombardier a d'ailleurs qualifié la décision de l'USITC de "victoire pour les compagnies aériennes américaines" et leurs passagers.

A Wall Street, l'action Boeing perdait 0,10% à 342,74 dollars vers 20H20 GMT.

lo/Dt/pb