Boeing dévoile une commande de 50 737 MAX de Lion Air

PARIS (Agefi-Dow Jones)-- L'avionneur américain Boeing a annoncé mardi avoir reçu une commande de 50 avions 737 Max 10 en provenance de la compagnie indonésienne low-cost Lion Air. Le montant de la commande s'élève à 6,24 milliards de dollars au prix catalogue et représente la plus importante commande de la version Max 10 du 737 de Boeing.

Cette commande avait déjà été comptabilisée dans le carnet de commandes du groupe de Seattle, mais l'identité du client n'était pas connue.

Le 737 Max 10 avait été dévoilé l'an dernier au salon du Bourget par l'avionneur américain et entre en concurrence frontale avec l'A321neo d'Airbus sur le segment des monocouloirs remotorisés de plus de 200 sièges. Boeing vante ainsi le 737 Max 10 comme "le futur monocouloir le plus économe en carburant et le plus rentable de toute l'aviation".

"Lion Air est ravi d'être un client de lancement de la dernière version du 737. Cet avion procure de nouvelles performances en matière d'économies de carburant" et "trouve parfaitement sa place au sein de notre flotte d'avions", a affirmé Edward Sirait, le président de Lion Air, cité dans un communiqué.

Julien Marion, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire