Boeing : grosse commande de Dreamliner par American Airlines

09/04/2018 | 14:48

Boeing annonce la signature d'un accord avec American Airlines portant sur une commande par la compagnie aérienne de 47 appareils Dreamliner, représentant plus de 12 milliards de dollars à prix de catalogue, avec en outre des options pour 28 avions supplémentaires.



American Airlines doublera ainsi sa flotte de Dreamliner et a l'intention d'utiliser ces nouveaux avions sur de nouvelles liaisons vers l'Asie Pacifique et l'Europe. L'appareil peut transporter 242 à 290 passagers sur jusqu'à 13.620 km dans une configuration à deux classes.



