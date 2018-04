Boeing: l'indien Jet Airways commande 75 737 MAX

New Delhi (awp/afp) - La compagnie aérienne indienne Jet Airways a annoncé un accord pour l'achat de 75 Boeing 737 MAX, une commande estimée à plus de 7 milliards d'euros au prix catalogue.

Dans un communiqué à la bourse de Bombay mardi soir, Jet Airways a déclaré être "entrée en accord avec l'entreprise Boeing pour l'achat de 75 avions Boeing 737 MAX", sans donner davantage de détails.

Selon le site du constructeur américain, un 737 MAX coûte aux alentours de 120 millions de dollars (97,8 millions d'euros) au prix catalogue, les coûts allant de 96 à 130 millions de dollars selon les modèles.

Deuxième compagnie aérienne indienne en parts de marché, Jet Airways dispose à l'heure actuelle d'une flotte de 119 avions, en majorité des Boeing de la famille 737.

L'Inde est un marché florissant pour les constructeurs aéronautiques, qui y enregistrent des commandes à tour de bras.

La très compétitive industrie aérienne de ce pays de 1,25 milliard d'habitants a connu un boom ces dernières années, portée par l'émergence d'une classe moyenne qui voyage davantage. Le transport aérien croît en Inde d'environ 20% par an.

De moins de 20 millions par an en 2004, près de 117 millions de passagers ont pris l'avion en Inde en 2017, selon des chiffres de l'aviation civile indienne.

Via des subventions et avantages fiscaux, New Delhi incite par ailleurs les compagnies aériennes à ouvrir davantage de liaisons régionales sur des lignes moins fréquentées.

Le secteur est dominé par la compagnie à bas prix IndiGo, avec près de 40% de parts de marché.

afp/jh