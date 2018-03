Boeing : livraison du premier 787-10 Dreamliner à Singapour

26/03/2018 | 14:57

Boeing a livré ce week-end son premier 787-10 Dreamliner, qui peut transporter jusqu'à 330 passagers, à Singapore Airlines.



Le 787 Dreamliner, produit à North Charleston, en Caroline du Sud, est fabriqué à partir d'éléments à la fois solides et légers, offrant ainsi le meilleur rapport coût opérationnel/siège de la gamme des gros porteurs, a précisé Boeing.



Singapore Airlines prévoit de mettre son 787-10 en service en mai. Il opérera des vols vers Osaka, au Japon, et Perth, en Australie, depuis Singapour.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.