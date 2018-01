Boeing : prévoit d'augmenter ses livraisons de 7% en 2018

Le numéro un mondial de l'aéronautique anticipe un cash flow opérationnel de l'ordre de 15 milliards de dollars (12 milliards d'euros) en 2018 contre 13,34 milliards en 2017.

L'action Boeing gagnait plus de 5% en avant-Bourse à Wall Street après ces annonces.

Le bénéfice par action courant a quasiment doublé à 4,80 dollars au quatrième trimestre contre 2,47 un an plus tôt, gonflé par la hausse de la production de l'avionneur et par la récente réforme fiscale aux Etats-Unis.

Boeing a inscrit dans ses comptes un gain fiscal exceptionnel de 1,74 dollar par action, l'abaissement du taux de l'impôt sur les sociétés aux Etats-Unis lui permettant de réduire le montant de ses passifs d'impôt différé.

En excluant ce gain fiscal, Boeing a dégagé un bénéfice de 3,06 dollars par action alors que les analystes l'attendaient à 2,89 dollars, selon Thomson Reuters I/B/E/S.

Le chiffre d'affaires a atteint 25,37 milliards de dollars au quatrième trimestre et 93,4 milliards sur l'ensemble de l'exercice.

(Alwyn Scott, avec Ankit Ajmera à Bangalore, Véronique Tison et Bertrand Boucey pour le service français)