Boeing réduit ses pertes après la décision de l'OMC au sujet d'Airbus

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--L'action du constructeur aéroanutique Boeing réduisait ses pertes mardi à la Bourse de New York, ne cédant plus que 0,8% à 341,9 dollars en milieu de séance, l'OMC (Organisation mondiale du commerce) ayant fait état du caractère illégal de subventions versées par l'Union européenne (UE) à son concurrent européen Airbus. "La décision finale rendue aujourd'hui envoie un message clair : le mépris des règles et les subventions illégales ne sont pas tolérés", a déclaré Dennis Muilenburg, le patron de Boeing. "Les succès commerciaux des produits et des services devraient résulter de leurs mérites et non de distorsions de marché", a ajouté le dirigeant. Selon Boeing, la décision de l'OMC permettra aux Etats-Unis d'intenter des recours au titre de pratiques commerciales "iniques", en instaurant des droits de douane sur les importations de produits européens.

-Tomi Kilgore, MarketWatch (Version française Christine Lejoux) ed : ECH

Agefi-Dow Jones The financial newswire