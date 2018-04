Boeing : relève sa fourchette cible de BPA annuel

25/04/2018 | 13:52

Fort d'un début d'année de bonne facture, Boeing relève ses objectifs 2018, tablant désormais sur un BPA ajusté entre 14,30 et 14,50 dollars, contre 13,80 à 14 dollars précédemment, pour des revenus toujours attendus entre 96 et 98 milliards.



Sur les trois premiers mois de 2018, le constructeur aéronautique basé à Chicago a vu son BPA ajusté grimper de 68% pour atteindre 3,64 dollars, là où les analystes n'espéraient en moyenne qu'un peu moins de 2,60 dollars.



Boeing a amélioré sa marge opérationnelle ajustée de 2,2 points à 10,7%, pour des revenus en croissance de 6% à près de 23,4 milliards de dollars, tandis que son carnet de commandes s'est monté à 486 milliards à fin mars.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.