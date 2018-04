Europe et USA mandatent des inspections sur des moteurs de 737

Le motoriste CFM International, coentreprise de General Electric et de Safran, a recommandé aux compagnies aériennes dont des appareils sont équipés du moteur CFM56-7B de procéder dans les 20 jours à des inspections ultrasoniques des pales qui ont été utilisées pendant plus de 30.000 cycles, un cycle comprenant un décollage et un atterrissage.

Cette recommandation est devenue une obligation du fait de l'intervention de l'AESA et de la FAA.

Les inspections recommandées dans les 20 prochains jours concerneront quelque 680 moteurs dans le monde entier, a dit le régulateur américain.

Toutefois, plus de 150 ont déjà été inspectés.

Les inspections recommandées d'ici la fin août toucheront elles 2.500 moteurs supplémentaires.

Quelque 14.000 moteurs CFM56-7B, qui équipent la génération actuelle de Boeing 737, sont en activité.

CFM recommande également des inspections d'ici la fin août sur les pales ayant atteint 20.000 cycles, ainsi que des inspections pour toutes les autres pales lorsquelles atteidront 20.000 cycles.

A l'issue de la première inspection, les compagnies aériennes devront répéter la procédure tous les 3.000 cycles, ce qui représente habituellement deux années de service, poursuit CFM.

(Tim Hepher et David Shepardson; Wilfrid Exbrayat pour le service français)

par David Shepardson et Tim Hepher