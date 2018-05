Les discussions entre Embraer et Boeing se déroulent bien (Dennis Muilenburg)

Washington (awp/afp) - Le PDG de Boeing Dennis Muilenburg a fait état mercredi de "très bonnes discussions" avec l'avionneur brésilien Embraer tout en reconnaissant qu'il y avait encore des points d'achoppement avant un éventuel rapprochement de leurs activités d'avions commerciaux.

"Nous avons eu de très bonnes discussions et nous avons fait des progrès en la matière", a-t-il déclaré lors d'une intervention devant le Club économique de Washington. "Nous gardons l'espoir d'arriver à une conclusion. Mais nous avons encore du pain sur la planche", a-t-il admis.

Une source proche du dossier avait indiqué début février à l'AFP que les avionneurs américain et brésilien s'acheminaient vers un accord pour créer une société qui comprendrait seulement les avions commerciaux (ligne et jets) du second et dans laquelle le gouvernement brésilien aurait son mot à dire.

Les opérations militaires d'Embraer resteraient, elles, sous contrôle brésilien, avait ajouté cette même source sous couvert d'anonymat.

Mercredi Dennis Muilenburg a rappelé que les activités d'Embraer et de Boeing étaient complémentaires. Il a en outre relevé que la culture des deux entreprises et la manière de travailler étaient compatibles.

"C'est une combinaison attrayante", a-t-il également reconnu. Ce n'est pas une opération indispensable mais ce serait un plus pour la stratégie du groupe, a-t-il poursuivi.

Il a par ailleurs souligné que le gouvernement brésilien était "particulièrement impliqué" à chaque étape du processus.

Troisième constructeur mondial avec près de 6 milliards de dollars de chiffre d'affaires et 16.000 employés, Embraer, privatisé en 1994, est un des joyaux industriels du Brésil avec non seulement une gamme d'avions civils, militaires, mais encore de jets d'affaires.

La prise de contrôle des avions de ligne d'Embraer permettrait à Boeing de compléter son portefeuille en y ajoutant des appareils d'une capacité allant jusqu'à 150 sièges et de regagner du terrain dans le segment des moyen-courriers face à Airbus, qui a noué en octobre dernier un partenariat stratégique avec le canadien Bombardier portant sur les avions CSeries.

afp/rp