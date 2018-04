Ryanair finalise la commande de 25 Boeing 737 MAX 200

Londres (awp/afp) - Ryanair a finalisé la commande de 25 Boeing 737 MAX 200 d'une valeur de 3 milliards de dollars au prix catalogue, et dispose encore de 75 appareils en option, ont annoncé la compagnie aérienne et l'avionneur mardi.

La compagnie irlandaise à bas coût avait passé une commande ferme de 100 moyen-courriers Boeing 737 200 remotorisés en décembre 2014, et y avait ajouté 10 commandes fermes supplémentaires lors du salon du Bourget 2017. La commande dévoilée mardi porte donc le total acheté par Ryanair à 135 avions et elle dispose encore de 75 appareils en option.

Cet appareil "a 8 sièges de plus que les 189 places de nos Boeing 737 800 et incorpore des moteurs dernier cri qui vont réduire notre consommation de carburant et les émissions sonores", s'est félicité le directeur financier de Ryanair, Neil Sorahan, dans un communiqué.

Il a ajouté que ces appareils, dont les premiers seront livrés au printemps 2019, aideraient Ryanair à atteindre son objectif de transporter 200 millions de passagers par an à l'horizon 2024 - la compagnie à bas coût en a convoyé 129 millions en 2017, son record.

Cette commande porte à 650 le nombre d'appareils monocouloir Boeing 737, tous modèles confondus, commandés par Ryanair depuis son premier contrat avec l'avionneur américain en 1994. La flotte de la compagnie irlandaise est exclusivement composée de Boeing.

"Cette commande de Ryanair montre une fois encore que le Boeing 737 MAX à capacité augmentée est l'avion idéal pour les compagnies à bas coûts", s'est félicité Ihssane Mounir, vice-président des ventes chez Boeing.

L'an passé, l'avionneur européen Airbus a devancé son grand rival américain avec 1.109 commandes nettes en 2017 contre 912 pour le géant de Seattle, mais ce dernier a enregistré plusieurs succès notables depuis le début de l'année.

afp/rp