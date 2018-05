Boero Bartolomeo S p A : à la IV Journée Intern...

10.05.2018

Les 8 et 9 Mai, au Département d'Architecture et de Design de l'Université de Gênes, a eu lieu la 4ème Journée Internationale d'Etudes sur De-Sign Environment Landscape City Présentateur exceptionnel pour la première journée était l'Architecte Massimiliano Fuksas. Parmi les intervenants de la deuxième journée l'Ingénieur Luca Norman Schettini, Boero Business Developer, qui a parlé sur le thème «Changements climatiques: renouvellement énergétique et finitions innovatrices pour un secteur Architecture & Décoration moderne et soutenable». Le projet comprenait des sujets tels que les systèmes de revêtement pour l'extérieur et les solutions écologiques proposées par Boero, comme la ligne Painting Natural.

