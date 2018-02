BOLLORE : croissance organique de 6% en 2017

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Groupe Bolloré a levé le voile sur un chiffre d’affaires 2017 de 18,325 milliards d’euros, en progression de 6% à périmètre et taux de change constants. En données publiées, il est en hausse de 82 %, compte tenu de + 7,383 milliards d'euros de variations de périmètres, principalement liées à l'intégration de Vivendi, et de -160 millions d'euros d'effets de changes.Sur le seul quatrième trimestre 2017, le chiffre d'affaires s'inscrit à 6,092 milliards d'euros, en hausse de 8 % à périmètre et taux de change constants par rapport au quatrième trimestre 2016. En données publiées, le chiffre d'affaires progresse de 124 % compte tenu d'un effet de périmètre de 2 ,997 milliards d'euros correspondant à l'intégration globale de Vivendi et à la sortie de Havas désormais consolidé dans le Groupe Vivendi. Les variations de devises ont un effet négatif de 76 millions d'euros sur le chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2017.La période est notamment marquée par la croissance de 14 % de l'activité transport et logistique, qui bénéficie de la hausse des volumes et des taux de fret, ainsi que des bonnes performances des terminaux portuaires.