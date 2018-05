BOLLORE : signe un premier trimestre de croissance, détient 24% de VIVENDI

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv VIVENDI -3.02% 22.54 3.48%

0 0

Bolloré a dévoilé hier soir un chiffre d'affaires de 5,33 milliards d'euros pour le premier trimestre, en croissance de 6% en organique. Il fait plus que doubler en données publiées (+107%) compte tenu d’un effet de périmètre de 2,673 milliards d’euros correspondant à l’intégration globale de Vivendi et à la sortie de Havas, désormais consolidé dans le groupe Vivendi. Les variations de devises ont un effet négatif de 234 millions d’euros sur le chiffre d’affaires du premier trimestre 2018.Cette évolution intègre principalement la croissance de 10 % de l'activité transport et logistique qui bénéficie, comme au second semestre 2017, de la hausse des volumes et de la forte croissance des terminaux portuaires. De plus, l'activité de logistique pétrolière a progressé de 15% grâce à l'augmentation des prix et des volumes des produits pétroliers.Enfin, la croissance trimestrielle de Bolloré intègre également la progression des activités communication (+3%) et la hausse du stockage d'électricité et solutions (+12%).A l'occasion de cette publication, Bolloré a annoncé avoir accru sa participation au capital de Vivendi : il en détient désormais environ 24%, soit 4% de plus depuis mars pour 1,2 milliard d'euros supplémentaires.