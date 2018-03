Bollore : A suivre aujourd'hui

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv VIVENDI -1.90% 21.14 -5.71%

Bolloré a enregistré en 2017 un résultat net part du groupe de 699 millions d’euros contre 440 millions d’euros en 2016. Le résultat opérationnel du groupe diversifié s’est établi à 1,124 milliard d’euros en progression de 79 %, gonflé par la prise en compte de 720 millions d’euros de résultat opérationnel de Vivendi. Cette dernière a été intégrée sur 8 mois en intégration globale. Le chiffre d'affaires a progressé de 82 % à 18,325 millions d'euros. A périmètre et taux de change constants, il est en hausse de 6 %.Cette évolution résulte de la croissance de 8 % de l'activité transport et logistique porté par la hausse des volumes et des taux de fret et par les bonnes performances des terminaux portuaires, ainsi que de la progression de 11 % de l'activité logistique pétrolière consécutive à l'augmentation des prix des produits pétroliers.Le groupe a proposer le versement d'un dividende de 0,06 euro par action (dont 0,02 euro d'acompte déjà versé), payable en espèces ou en actions, identique à celui versé au titre de 2016.La valeur boursière du portefeuille de titres cotés s'élève à 7,432 milliards d'euros au 31 décembre 2017, dont 1,058 milliard d'euros pour le portefeuille de Bolloré (Mediobanca, Groupe Socfin, …) et 6,374 milliard d'euros pour le portefeuille de Vivendi (Telecom Italia, Ubisoft, Mediaset, Telefonica, Fnac Darty), contre 4,553 milliards d'euros au 31 décembre 2016.Le ratio d'endettement net sur fonds propres est de 15 % contre 41 % à fin 2016.