Bollore : EXERCE UNE PARTIE DE SES OPTIONS D'ACHAT D'ACTIONS VIVENDI

Communiqué de presse - le 16 février 2018

LE GROUPE BOLLORÉ EXERCE UNE PARTIE DE SES OPTIONS

D'ACHAT D'ACTIONS VIVENDI

Le Groupe Bolloré, qui détenait 34,7 millions d'options d'achat d'actions Vivendi, annonce l'exercice, ce jour, de 21,4 millions d'options représentant 1,7 % du capital de Vivendi, au prix d'exercice moyen de 16,57 euros, préalablement fixé en octobre 2016, soit un montant de 354 millions d'euros.

A l'issue de cet exercice, le Groupe Bolloré détient encore 13,3 millions d'options d'achat donnant droit à autant d'actions Vivendi, exerçables à tout moment à un prix d'exercice moyen de 21,10 euros jusqu'au 25 juin 2019.

La participation du Groupe Bolloré dans Vivendi, qui représente 20,5 % du capital et 29,5 % des voix, n'est pas modifiée.



En incluant l'emprunt de titres portant sur 2,7 % du capital et le solde des options d'achat qui représente 1 % du capital.

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: BOLLORE via Globenewswire