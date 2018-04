Bollore : Resume de l'actualite a 10H00 GMT (29/04)

WASHINGTON, Michigan - Le président américain Donald Trump a annoncé samedi lors d'un déplacement dans l'Etat du Michigan que le sommet avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un aurait lieu dans les trois ou quatre prochaines semaines.

"Cela va être un rendez-vous très important, la dénucléarisation de la péninsule coréenne", a déclaré Donald Trump lors d'un rassemblement de campagne à Washington, au nord de Detroit, dans l'Etat du Michigan.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a déclaré lors du sommet avec le président sud-coréen Moon Jae-in que Pyongyang allait procéder publiquement au mois de mai à la fermeture de son site nucléaire, a rapporté dimanche la présidence sud-coréenne, après la déclaration de Donald Trump.

Kim Jong-un et Moon Jae-in se sont engagés vendredi, lors du premier sommet intercoréen depuis plus de dix ans, sur la voie de la réconciliation, promettant la "dénucléarisation complète" de la péninsule coréenne et l'établissement d'une paix "permanente" et "solide" entre leurs pays toujours techniquement en guerre depuis 65 ans.

---

RYAD - Le nouveau chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, est arrivé hier à Ryad, la capitale saoudienne, première étape d'une tournée au Proche-Orient lors de laquelle les dossiers iranien et syrien seront notamment abordés.

Le nouveau secrétaire d'Etat, investi jeudi, doit également se rendre à Jérusalem et Amman, la capitale jordanienne.

---

GAZA - Un adolescent palestinien touché par des tirs de l'armée israélienne vendredi le long de la limite entre la bande de Gaza et Israël a succombé à ses blessures, a annoncé hier le ministère de la Santé palestinien. Cela porte à quatre le nombre de Palestiniens tués par les militaires israéliens au cours de cette nouvelle journée de manifestation pour le droit au retour, auxquels s'ajoutent quelque 600 blessés, selon le décompte des services médicaux de Gaza.

Au total, les troupes israéliennes ont tué 42 Palestiniens et en ont blessé plus de 5.000, dont 2.000 par balles, depuis que les habitants de la bande de Gaza ont entamé, le 30 mars, leur mouvement de protestation.

---

EREVAN - Le Parti républicain au pouvoir en Arménie a annoncé hier qu'il ne présenterait pas de candidat pour le poste de Premier ministre que doivent désigner les députés le 1er mai, après la démission du chef du gouvernement Serge Sarkissian, afin de ne pas accentuer les tensions déjà existantes.

Sarkissian a été contraint de quitter ses fonctions lundi sous la pression de la rue, l'opposition menant depuis deux semaines d'importantes manifestations antigouvernementales pour dénoncer la corruption du pouvoir.

Le chef de l'opposition, Nikol Pachinian, a fait savoir qu'il n'envisageait qu'un seul scénario acceptable pour lui et pour ses partisans, celui où il serait désigné chef du gouvernement. Il appelé hier ses partisans à de nouvelles manifestations à partir d'aujourd'hui.

---

NEW DELHI/WUHAN, Chine - L'Inde et la Chine ont décidé d'ouvrir un nouveau chapitre de coopération dans leurs relations tumultueuses, hier au terme d'une visite de Narendra Modi en Chine. Le Premier ministre indien a passé ces dernières 24 heures à Wuhan, pour des entretiens informels avec le président chinois Xi Jinping.

Cette courte visite de rapprochement intervient quelques mois seulement après un incident frontalier dans l'Himalaya, qui a ravivé la crainte d'un conflit.

Narendra Modi et Xi Jinping ont estimé que leurs deux pays avaient la maturité et la sagesse requises pour traiter tous leurs différends de manière pacifique et par le dialogue, a dit le chef de la diplomatie indienne, Vijay Gokhale.

---

PARIS - Vincent Bolloré, mis en examen dans le cadre d'une enquête sur des soupçons de corruption pour l'obtention de concessions en Afrique, conteste ces accusations dans une tribune publiée dans le Journal du Dimanche.

Pour l'homme d'affaires breton, qui s'exprime pour la première fois depuis sa mise en examen mercredi, les suspicions à l'égard des activités en Afrique du groupe Bolloré résultent d'une vision biaisée de ce "continent d'avenir" et d'un "traitement inexact et condescendant des Africains".

"En raison de campagnes véhiculant des informations fausses ou malveillantes", l'Afrique est considérée "comme une terre de non-gouvernance, voire de corruption (avec) des chefs d'État décidant seuls d'accorder des contrats mirobolants à des financiers peu scrupuleux", écrit l'homme d'affaires breton dans cette tribune intitulée "Faut-il abandonner l'Afrique ?".

Le PDG du groupe Bolloré a été mis en examen pour corruption d'agent public étranger, complicité d'abus de confiance et complicité de faux.

---

PARIS - Le trafic ferroviaire sera de nouveau perturbé aujourd'hui en France, au deuxième jour du sixième épisode de la grève des cheminots contre la réforme de la SNCF, qui coïncide avec les retours de vacances de la zone C et survient à la veille du pont du 1er mai. La grève court jusqu'à demain 08h00.

La direction de la SNCF, qui ne communique pas de taux de participation à la grève pendant les jours de week-end, prévoit pour aujourd'hui un trafic identique à celui d'hier, marqué par une amélioration par rapport aux premières phases de la mobilisation des cheminots.

Dans le détail, un Intercités sur trois et la moitié des TGV circuleront, avec un trafic un peu supérieur pour les lignes internationales (deux trains sur trois). Pour les lignes régionales, deux TER sur cinq seront en service, ainsi que trois Transilien sur cinq en région parisienne.

PARIS - Près de six Français sur dix (59%) jugent que la grève des cheminots contre la réforme de la SNCF n'est pas justifiée et 62% d'entre eux souhaitent que le gouvernement aille jusqu'au bout dans ce dossier, selon un sondage Ifop pour le Journal du dimanche.

Le mouvement de grève intermittente n'est désormais soutenu que par 41% des personnes interrogées (contre 43% la semaine dernière). Mais cette variation n'est pas significative puisqu'elle se situe dans la marge d'erreur.

Il s'agit du taux de soutien le plus bas relevé depuis que l'Ifop a lancé cette enquête à la mi-mars. Dans les précédentes éditions, il a fluctué entre 42% et 47%.

---