Bolloré : chiffre d'affaires tiré par la logistique et le pétrole au 1er trimestre

(Actualisation: renforcement de la participation du groupe Bolloré au capital de Vivendi)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le conglomérat diversifié dans le transport, la logistique et les médias Bolloré (BOL.FR) a publié jeudi un chiffre d'affaires en hausse de 6% sur son périmètre historique (hors Vivendi) à taux de changes constants, tirées par l'activité de ses terminaux portuaires et par la hausse des cours du pétrole.

Le chiffre d'affaires de la division transport et logistique a progressé de 10%, à 1,45 milliard d'euros, grâce à une "forte croissance" de l'activité des terminaux portuaires du groupe en Afrique. Quant à la logistique pétrolière, en hausse de 15% à 670 millions d'euros, elle a bénéficié de la poursuite de la hausse des prix des produits pétroliers et de l'augmentation des volumes, a indiqué le groupe dans un communiqué. Les revenus de l'activité stockage d'électricité ont atteint 79 millions d'euros, contre 70 millions un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires consolidé a doublé par rapport au premier trimestre 2017, à 5,3 milliards d'euros. Il tient compte d'un effet de périmètre de 2,7 milliard d'euros correspondant à l'intégration globale de Vivendi et à la sortie de Havas, désormais consolidé dans le groupe Vivendi, et d'un effet de change négatif de 234 millions d'euros, a précisé Bolloré.

Le groupe a par ailleurs indiqué avoir porté sa participation dans Vivendi à 24% du capital, via l'acquisition par la compagnie de Cornouaille de 4% du capital pour 1,2 milliard d'euros.

