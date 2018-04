Bolloré : fait l'objet d'une enquête en Guinée et au Togo

24/04/2018 | 12:19

Le Groupe Bolloré a fait savoir ce mardi à la mi-journée que l'une de ses filiales est actuellement l'objet d'une enquête relative à des facturations de prestations de communication en Guinée et au Togo portant sur les années 2009 et 2010.



Celle-ci fait suite à une plainte d'un ancien collaborateur condamné pour détournement d'actifs à 3 ans et 9 mois d'emprisonnement ferme, et environ 10 millions d'euros de dommages et intérêts.



Le Groupe Bolloré dément formellement que sa filiale de l'époque SDV Afrique ait commis des irrégularités. 'Les prestations relatives à ces facturations ont été réalisées en toute transparence. L'audition de ses dirigeants permettra d'éclairer utilement la justice sur ces questions qui ont fait l'objet d'une expertise indépendante, laquelle a conclu à la parfaite régularité des opérations', assure la société.



Et d'ajouter: 'les concessions obtenues au Togo l'ont été en 2001, bien avant l'entrée du groupe dans Havas et en Guinée, en 2011, à la suite de la défaillance du numéro (le groupe étant arrivé en seconde position à cet appel d'offres), défaillance constatée avant l'élection du président. Le lien qui tente d'être fait par certains entre l'obtention de ces concessions et les opérations de communication est dénué de tout fondement économique et révèle une méconnaissance lourde de ce secteur industriel.'



Dans l'immédiat, la réaction boursière est brutale, le titre cédant 5,9% vers midi. Un décrochage qui s'explique aussi par les informations de plusieurs de nos confrères selon lesquelles Vincent Bolloré, également premier actionnaire de Vivendi, a été convoqué dans les locaux de la police judiciaire à Nanterre et placé en garde à vue.





