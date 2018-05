Vivendi perd le contrôle du conseil de Telecom Italia

Cinq candidats du groupe de médias et de divertissement, dont l'actuel administrateur délégué de TIM Amos Genish et le président du directoire de Vivendi Arnaud de Puyfontaine, pourront toutefois faire partie du conseil.

Les deux adversaires seront ainsi contraints de trouver les moyens d'enterrer la hache de guerre et de coexister pour redresser l'ancien monopole, lourdement endetté.

La principale interrogation porte désormais sur le choix d'Amos Genish, un soutien affiché de Vivendi mais respecté par le gouvernement et les autres investisseurs, de rester ou non à la tête de l'opérateur.

Considéré comme la carte maîtresse de Vivendi, ce dernier a fait savoir que sa position serait "intenable" si Telecom Italia se retrouvait avec un conseil qui ne soutienne pas son plan stratégique.

Le nouveau conseil devrait attribuer les postes d'administrateur délégué et de président du conseil dans les jours à venir.

Quelque 49,84% des actionnaires présents à l'AG ont voté en faveur de la liste d'Elliott, constituée de dix administrateurs indépendants, tandis que 47,18% ont voté pour celle de Vivendi lors d'une assemblée générale très attendue.

"Vivendi est là pour le moyen et le long termes, Vivendi soutient Amos Genish dans sa stratégie industrielle", a déclaré un porte-parole de Vivendi en marge de l'assemblée générale.

"Nous seront très vigilants afin de veiller à ce que les administrateurs indépendants élus sur la liste d'Elliott ne poussent pas à un démantèlement", a-t-il ajouté.

SIGNAL PUISSANT

Le fonds américain a de son côté réitéré son soutien à Amos Genish et au plan stratégique qu'il avait présenté en mars tout en mettant en avant ses propres propositions.

Elliott a ainsi dit vouloir étudier avec le nouveau conseil les options possibles pour le réseau de l'opérateur mais aussi la restauration d'un dividende au moment opportun ou encore la conversion des actions d'épargne en actions ordinaires.

"La victoire d'aujourd'hui en faveur d'une liste indépendante envoie un signal puissant à l'Italie et au-delà que les investisseurs engagés n'accepteront pas une gouvernance d'entreprise médiocre, ouvrant la voie à une maximisation de la création de valeur pour toutes les parties prenantes de TIM", souligne le fonds.

Elliott, qui s'est constitué une participation de 9% au capital de l'ancien monopole, a mené campagne depuis deux mois pour mettre fin à la mainmise de Vivendi sur TIM, accusant le groupe de médias français de poursuivre ses propres intérêts et de faire baisser sa valorisation boursière.

Vivendi a de son côté reproché à Elliott de chercher des solutions à court terme et demandé aux actionnaires de soutenir la stratégie d'Amos Genish qui prévoit notamment de gros investissements dans le contenu numérique, une modernisation de l'organisation interne et un plan pour ramener la note de crédit du groupe en catégorie non spéculative.

(Gwénaëlle Barzic pour le service français, édité par Jean-Michel Bélot)

par Agnieszka Flak et Stefano Rebaudo