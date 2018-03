Bombardier Transportation / Bombardier Transportation : Bombardier obtient une importante prolongation du contrat de maintenance des trains du réseau London Overground . Processed and transmitted by Nasdaq Corporate Solutions. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Prolongation pour sept autres années du contrat existant de maintenance des véhicules ELECTROSTAR

Cela constitue une marque d'approbation des services de maintenance de parc de haute qualité offerts par Bombardier

Berlin, 14 mars 2018 -

Bombardier Transport, chef de file de la technologie du rail, a obtenu une importante prolongation de contrat de Transport for London (TfL) pour la maintenance des trains circulant sur le réseau London Overground. L'extension du contrat, qui représente un ordre de modification d'un contrat de services de maintenance existant, reporte de décembre 2023 à mai 2030 la date de fin du contrat actuel de services de maintenance et de soutien du parc de trains de la série 378 BOMBARDIER ELECTROSTAR circulant sur le réseau London Overground.

Le contrat, qui avait été signé en 2006, se poursuivra jusqu'en 2030 au lieu de prendre fin en 2023 comme il avait été prévu. La valeur de cette modification s'élève à environ 106 millions de livres sterling (149 millions de dollars US, 120 millions d'euros).

Richard Hunter, directeur général de Bombardier Transport, Royaume-Uni a dit, « Cette modification de contrat est la preuve que TfL continue de faire confiance à Bombardier pour la prestation de services de maintenance de parc de haute qualité. Nous avons été capables de fournir un meilleur rapport qualité-prix et, grâce à notre collaboration avec le client, de réduire le nombre d'établissements de service et d'allonger les intervalles de maintenance ».

Jonathan Fox, directeur général des services ferroviaires et commandités de TfL, a dit, « Un parc de trains fiables est essentiel pour réaliser notre objectif, soit un service de qualité supérieure sur le réseau London Overground. Nous sommes heureux de poursuivre notre association avec Bombardier Transport pour la maintenance des trains de la série 378 qui desservent notre résaeau ».

En vertu du contrat de services de maintenance des trains, les travaux de maintenance seront exécutés dans 4 ateliers distincts dont l'atelier de New Cross Gate située dans le sud-est de Londres et le dépôt de Willesden dans le nord de Londres. Les équipes de service de Bombardier assurent les déplacements des Britanniques sur certains des réseaux les plus achalandés et les plus complexes au monde, avec des activités dans 19 ateliers de maintenance partout au pays.

