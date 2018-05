Bombardier Inc. / Bombardier annonce l'élection des membres de son conseil d'administration et rend hommage à Laurent Beaudoin, son ancien chef de la direction et président du conseil d'administration . Processed and transmitted by Nasdaq Corporate Solutions. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Montréal, 3 mai 2018 - Bombardier a annoncé aujourd'hui que tous les candidats figurant dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction du 5 mars 2018 ont été élus administrateurs de Bombardier lors de son assemblée annuelle ayant eu lieu plus tôt aujourd'hui à Montréal. Les résultats détaillés du scrutin pour l'élection des administrateurs se trouvent ci-dessous.

Élection des administrateurs

À l'issue d'un scrutin, chacun des 14 candidats suivants proposés par la direction a été élu administrateur de Bombardier :

Candidat Nombre de votes pour En % Nombre d'abstentions En % Pierre Beaudoin 3 480 057 215 96,34 % 132 395 073 3,66 % Alain Bellemare 3 564 605 604 98,68 % 47 853 068 1,32 % Joanne Bissonnette 3 496 743 978 96,80 % 115 714 684 3,20 % J. R. André Bombardier 3 492 357 288 96,68 % 120 089 519 3,32 % Martha Finn Brooks 3 576 525 315 99,01 % 35 933 347 0,99 % Jean-Louis Fontaine 3 494 288 435 96,73 % 118 169 787 3,27 % Diane Giard 3 598 065 524 99,60 % 14 393 148 0,40 % August W. Henningsen 3 576 108 245 98,99 % 36 350 427 1,01 % Pierre Marcouiller 3 579 687 088 99,09 % 32 771 584 0,91 % Douglas R. Oberhelman 3 595 711 727 99,54 % 16 746 945 0,46 % Vikram Pandit (administrateur principal) 3 559 473 512 98,53 % 52 985 160 1,47 % Carlos E. Represas 3 537 405 100 97,92 % 75 053 572 2,08 % Antony N. Tyler 3 588 620 319 99,34 % 23 838 343 0,66 % Beatrice Weder di Mauro 3 588 462 865 99,34 % 23 995 807 0,66 %

Laurent Beaudoin prend sa retraite après 55 ans chez Bombardier

La journée d'aujourd'hui a également été marquée par le départ à la retraite du président émérite du conseil d'administration de Bombardier, Laurent Beaudoin, qui a décidé de ne pas se représenter pour siéger au conseil. M. Beaudoin s'est joint à l'entreprise en 1963, alors que Bombardier était un fabricant de motoneiges basé à Valcourt, au Québec. Sous son leadership, à titre de président et chef de la direction et plus tard à titre de président du conseil, Bombardier a été inscrite en bourse et s'est diversifiée dans les secteurs du transport sur rail et de l'aéronautique pour devenir un chef de file mondial de la mobilité.

« La contribution exceptionnelle de Laurent Beaudoin est une source d'inspiration et de fierté pour nous tous chez Bombardier. Voir un leader local devenir un chef de file mondial présent dans plus de 100 pays, est vraiment remarquable, a déclaré Alain Bellemare, président et chef de la direction de Bombardier Inc. C'est grâce à Laurent Beaudoin que Bombardier, le Québec et le Canada sont aujourd'hui reconnus dans le monde entier comme leaders des industries du transport sur rail et de l'aéronautique ».

Pendant le mandat de M. Beaudoin, l'entreprise a réalisé d'incroyables succès, y compris en 1974, le contrat du métro de Montréal; en 1982, le contrat du métro de New York, surnommé le « contrat du siècle »; en 1989, le lancement du programme Canadair Regional Jet (CRJ), qui est devenu le programme d'avions régionaux le plus populaire au monde; et en 1993, le lancement de la gamme d'avions Global Express. Avec l'acquisition d'entreprises comme ANF-Industrie, Canadair, Short Brothers, Learjet, Adtranz et de Havilland, M. Beaudoin a fait de Bombardier le leader mondial dans la fabrication de matériel de transport sur rail et d'avions civils. Largement reconnu comme l'un des meilleurs au monde, le vaste portefeuille de produits de Bombardier est une concrétisation de l'héritage de Laurent Beaudoin.

