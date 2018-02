Bombardier Inc. / Bombardier annoncera ses résultats financiers du quatrième trimestre et de l'exercice 2017 le 15 février 2018 . Processed and transmitted by Nasdaq Corporate Solutions. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Montréal, le 8 février 2018 - Bombardier (TSX : BBD.B) publiera ses résultats financiers du quatrième trimestre et de l'exercice 2017 le jeudi 15 février 2018 et tiendra à 8 h, heure de l'Est, un appel conférence diffusé sur Internet pour passer en revue les résultats. Un communiqué de presse incluant les résultats financiers sera publié avant l'appel. Alain Bellemare, président et chef de la direction; John Di Bert, vice-président principal et chef de la direction financière; et Patrick Ghoche, vice-président, Relations avec les investisseurs, passeront en revue les résultats financiers de l'entreprise pour le trimestre et l'exercice au cours de cet appel tenu pour les investisseurs et les analystes financiers. DATE : jeudi 15 février 2018 HEURE : 8 h, heure de l'Est Cet appel conférence ainsi que les tableaux financiers pertinents seront disponibles à l'adresse suivante : www.bombardier.com. Les parties prenantes souhaitant écouter la présentation et la période de questions et réponses par téléphone pourront le faire en composant l'un des numéros suivants : En français : 514 394 9316 ou (avec traduction) 1 888 791 1368 (sans frais en Amérique du Nord) +800 6578 9868 (pour les appels d'outre-mer) En anglais : 514 394 9320 ou 1 866 240 8954 (sans frais en Amérique du Nord) +800 6578 9868 (pour les appels d'outre-mer) L'appel conférence sera disponible en reprise sur le site Internet de Bombardier peu après la fin de la webdiffusion. Pour information

Simon Letendre

Conseiller principal,

Relations avec les médias et affaires publiques

Bombardier Inc.

+514 861 9481 Patrick Ghoche

Vice-président,

Relations avec les investisseurs

Bombardier Inc.

+514 861 5727

