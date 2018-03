Bombardier Transportation / Bombardier fournira cinq trains AVENTRA additionnels destinés à la ligne Elizabeth . Processed and transmitted by Nasdaq Corporate Solutions. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Transport for London (TfL) se prévaut d'une option visant cinq trains supplémentaires

La nouvelle commande permet d'accroître la capacité dans la section centrale, de fournir des services à destination de Reading et de prolonger le contrat de services de maintenance des trains

Berlin, le 27 mars 2018 -

Note aux rédacteurs : Pour voir les photos associées à ce communiqué, veuillez visiter les liens suivants :

Trains BOMBARDIER AVENTRA pour la ligne Elizabeth de Londres

Trains BOMBARDIER AVENTRA pour la ligne Elizabeth de Londres (2)

Bombardier Transport, chef de file de la technologie du rail, a obtenu une commande de la part de Transport for London (TfL) visant cinq trains BOMBARDIER AVENTRA supplémentaires destinés à une mise en service sur la ligne Elizabeth de Londres, portant ainsi la commande totale à 70 trains. L'accord prévoit aussi une prolongation du contrat de services de maintenance des trains existant dans le but de couvrir les nouveaux trains. La valeur totale du contrat additionnel s'élève à 73 millions de livres sterling (104 millions de dollars US, 84 millions d'euros).

Mark Wild, Directeur Général chez TfL pour London Underground et la ligne Elizabeth a commenté « L'ouverture de la ligne Elizabeth en décembre a amélioré le transport à Londres avec des trajets facilités et de nouveaux tunnels pour les trains sous le centre de Londres vers de nouvelles stations. Les trains supplémentaires nous permettent de desservir tous les terminaux d'Heathrow et d'accroitre la fréquence lorsque la ligne sera complétement ouverte en décembre 2019.

Richard Hunter, directeur général, Bombardier Transport, Royaume-Uni, a commenté, « Au moment de sa mise en service en décembre, la ligne Elizabeth transformera le transport à Londres grâce à des trajets plus rapides, plus faciles et plus accessibles, et nous sommes fiers de jouer un rôle à cet égard. Cette importante commande additionnelle est une marque d'approbation des efforts de notre personnel et de la qualité des produits pour lesquels nous assurons la conception, l'ingénierie, la fabrication et le service ici au Royaume-Uni. »

Les trains additionnels, soit cinq rames de neuf voitures, permettront d'accroître la capacité de la section centrale de la nouvelle ligne Elizabeth et de prolonger le service à destination et en provenance de Reading. Chaque train, qui peut transporter jusqu'à 1 500 passagers, se démarque notamment par la climatisation et la libre circulation d'un wagon à l'autre. Au moment de la conception, l'accent a été mis sur l'économie d'énergie et sur des systèmes de gestion de l'énergie intelligents à bord. Les trains intègrent également des systèmes de pointe pour la maintenance selon l'état, dont la technologie de maintenance prédictive BOMBARDIER ORBITA et un système d'inspection automatisé des véhicules. Ces voitures s'ajouteront aux 585 voitures déjà en production à Derby pour la ligne Elizabeth, dont la mise en service est prévue pour la fin de 2019.

Commanditée à la fois par le ministère des Transports et TfL, la ligne Elizabeth, qui en cours d'achèvement, est le plus grand projet d'infrastructure du genre en Europe. Une fois terminée, la nouvelle ligne ferroviaire de Londres assurera le transport de plus de 200 millions de passagers par année et accroîtra de 10 pour cent la capacité ferroviaire du centre de la ville.

Les trains de la série 345 destinés à la ligne Elizabeth assurent déjà le service régulier de passagers pour TfL Rail entre les stations Liverpool Street et Shenfield. La formation des conducteurs des lignes Great Western est en cours au nouveau centre à Old Oak Common, ainsi que les activités d'essai dans le tunnel central et sur la ligne Heathrow.

À propos de Bombardier Transport

Bombardier Transport est un chef de file mondial dans le secteur des technologies ferroviaires. Elle offre la plus vaste gamme de produits et de services de l'industrie, couvrant toutes les solutions de transport ferroviaire : des trains aux sous-systèmes et à la signalisation, mais aussi des systèmes de transport complets, des solutions de mobilité électrique et des services de maintenance. En tant qu'entreprise innovante, elle réalise sans cesse de nouvelles avancées en matière de mobilité durable. Elle fournit des solutions intégrées très avantageuses pour les exploitants, les passagers et l'environnement. Ses produits et services sont en exploitation dans plus de 60 pays. Bombardier Transport, dont le siège mondial est situé à Berlin, en Allemagne, emploie environ 39 850 personnes.

À propos de Bombardier

Avec plus de 69 500 employés répartis entre quatre secteurs d'activité, Bombardier est un leader mondial de l'industrie du transport, créant des avions et des trains novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de transport de calibre international qui établissent de nouvelles normes en matière de confort des passagers, d'efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité.

Avec son siège social situé à Montréal, au Canada, Bombardier possède des installations de production et d'ingénierie dans 28 pays, couvrant les secteurs Transport, Avions d'affaires, Avions commerciaux et Aérostructures et Services d'ingénierie. Les actions de Bombardier se négocient à la Bourse de Toronto (BBD). Pour l'exercice clos le 31 décembre 2017, nos revenus ont été de 16,2 milliards $ US. Vous trouverez nouvelles et information à l'adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier.

Notes aux rédacteurs

Pour recevoir nos communiqués de presse, visitez notre section de fil RSS.

Bombardier, AVENTRA et ORBITA sont des marques de commerce de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

Pour information

Will Tanner

Relations avec les medias, UK

+44 7768 031663

will.tanner@rail.bombardier.com







Relations avec les médias, Groupe

+49 30 98607 1687

press@rail.bombardier.com

Vous pouvez également adresser vos questions spécifiques à nos contacts mondiaux.