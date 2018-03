Bombardier Transportation / Bombardier prolonge son contrat de services ferroviaires avec la société de transport Maryland Transit Administration . Processed and transmitted by Nasdaq Corporate Solutions. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Le contrat d'exploitation et de maintenance conclu avec l'exploitant d'un des plus importants systèmes de transport multimodal aux États-Unis est prolongé de cinq ans

Cette entente confirme l'excellente position de Bombardier sur le marché des services ferroviaires nord-américain

Berlin, le 26 mars 2018 - Bombardier Transport, chef de file de la technologie du rail, a annoncé aujourd'hui avoir signé une prolongation de cinq ans de son contrat de services d'exploitation et de maintenance avec la société de transport Maryland Transit Administration (MTA). Le contrat vise les lignes Brunswick et Camden du service de trains de banlieue Maryland Area Regional Commuter (MARC). La valeur de la prolongation de ce contrat s'élève à environ 288 millions de dollars US (233 millions d'euros).

Benoît Brossoit, président, région Amériques, Bombardier Transport a dit : « Nous nous réjouissons à la perspective de continuer à réaliser la mission de la MTA en offrant des services de transports sécuritaires, efficaces et fiables ainsi qu'un service à la clientèle de calibre mondial. Avec notre solide gamme de services, qui complète nos solutions et technologies novatrices, nous sommes en mesure de former de véritables partenariats avec nos clients tout au long du cycle de vie de nos produits. »

Bombardier fournit des services d'exploitation et de maintenance sur les lignes Brunswick et Camden du service de trains de banlieue Maryland Area Regional Commuter (MARC) en vertu d'un contrat signé en 2012. Les tâches confiées à Bombardier englobent l'exploitation, la maintenance d'un parc de locomotives diesel et de voitures de train de banlieue, le service à la clientèle, la maintenance d'installations et de stations et la maintenance de l'infrastructure ferroviaire sur la portion de la ligne Brunswick qui appartient à la MTA.

Client établi de Bombardier, MTA fait partie du ministère des Transports du Maryland et exploite un des plus importants systèmes de transport multimodal aux États-Unis. En plus d'offrir des services d'exploitation et de maintenance sur les lignes Brunswick et Camden du service de trains de banlieue MARC, Bombardier procède à la mise à niveau de 63 voitures de train de banlieue à deux niveaux MARC III. Bombardier a aussi fabriqué 54 voitures à niveaux multiples MARC IV pour MTA et a remis à neuf 34 voitures à un niveau MARC IIB.

Ailleurs en Amérique du Nord, Bombardier fournit également des services d'exploitation et de maintenance pour les systèmes de transport collectifs du projet Central Florida Commuter Rail Transit (SunRail), Metrolinx/GO Transit à Toronto, New Jersey Transit (RiverLINE), North County Transit District en Californie (COASTER et SPRINTER),le Réseau de Transport Métropolitain à Montréal, l'Administration des Chemins de fer régionaux de la Californie du Sud (Metrolink) et TransLink (West Coast Express) en Colombie-Britannique. De plus, Bombardier maintiendra la flotte de la nouvelle ligne Eglinton Crosstown de Toronto et fournira des services d'exploitation et de maintenance pour la nouvelle ligne Edmonton Valley en Alberta. Bombardier exploite et entretient également des systèmes de transport automatisés dans 14 aéroports aux États-Unis et offre à ses clients des programmes de révision et de remise à neuf ainsi que des solutions matérielles et technologiques.

