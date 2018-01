USA/Canada: Victoire pour Bombardier, ses avions ne seront pas taxés

Données financières ($) CA 2017 16 286 M EBIT 2017 572 M Résultat net 2017 -447 M Dette 2017 6 501 M Rendement 2017 0,05% PER 2017 - PER 2018 43,74 VE / CA 2017 0,74x VE / CA 2018 0,70x Capitalisation 5 574 M Graphique BOMBARDIER, INC. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique BOMBARDIER, INC. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 19 Objectif de cours Moyen 2,89 $ Ecart / Objectif Moyen 16% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Alain M. Bellemare President, Chief Executive Officer & Director Pierre Beaudoin Executive Chairman John Di Bert Chief Financial Officer & Senior Vice President François Caza Chief Engineer & VP-Product Development-Aerospace Ernest Jeffrey Hutchinson Chief Information Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) BOMBARDIER, INC. 1.66% 5 574 UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION 6.36% 110 003 LOCKHEED MARTIN CORPORATION 2.94% 95 976 AIRBUS SE 6.02% 84 841 GENERAL DYNAMICS 7.78% 67 638 RAYTHEON 5.45% 58 638