BONDUELLE : pénalisé par un ralentissement de son activité aux Etats-Unis

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Bonduelle est "dans les choux" à la Bourse de Paris. Le titre du spécialiste de la conserve cède 6,92% à 38,35 euros, pénalisé par la publication d'un chiffre d'affaires jugé décevant au deuxième trimestre (octobre-décembre) de l'exercice 2017-2018. Le chiffre d'affaires a pourtant bondi de 33% à 729,7 millions d'euros. Mais c'est hausse s'explique essentiellement par l'intégration du groupe américain Ready Pac Foods. A taux de change et périmètre constants, la croissance se limite à 0,8% alors qu'Oddo BHF tablait sur +2,4%.En Europe, la situation s'est toutefois améliorée. Les ventes ont grimpé de 0,6% à 320,1 millions. En organique, la croissance est identique. Une bonne surprise pour Oddo BHF qui escomptait un repli de 0,2% après -0,4% au premier trimestre.Hors Europe en revanche, le tableau est plus contrasté. Les ventes ont flambé de 79,8% à 409,6 millions. En organique, la hausse atteint seulement 1,1% contre +6% attendue par le broker après +7,9% au premier trimestre. L'activité surgelé et conserve est en retrait en Amérique du nord en raison des capacités de production limitées et une parité dollar américain/dollar canadien moins favorable aux exportations canadiennes du groupe vers les États-Unis.Dans le détail, l'activité Ready Pac Foods enregistre une croissance de 8,5% en dollar au premier semestre. Elle est plus faible au deuxième trimestre à environ +4% contre +13,1% au premier trimestre. Ce ralentissement est dû au changement de la zone d'approvisionnement, ce qui a entrainé des ruptures de produits et des surcouts pour garantir un service de qualité aux clients.Concernant ses perspectives, Bonduelle a indiqué que sous condition d'absence d’intempérie au second semestre, le groupe devrait atteindre son objectif d'une croissance annuelle de 25 %. Les perspectives d'évolution de la rentabilité seront, elles, précisées à l'occasion de la publication des résultats semestriels.Oddo BHF a confirmé sa recommandation Neutre et son objectif de cours de 42 euros sur le titre. Le broker attend d'avoir plus de visibilité sur l'évolution nord-américaine. Le bureau d'études redoute la pression sur les prix aux Etats-Unis et l'intensification de la concurrence sur les activités de Ready Pac Foods.