Bonduelle : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2017-2018

Le 1ermars 2018 -INFORMATION - PRESSE

Résultats du 1ersemestre 2017-2018

Bonduelle : forte croissance de l'activité et de la rentabilité et nouvelle acquisition en Amérique du Nord

Au 1ersemestre de son exercice 2017-2018 (1erjuillet au 31 décembre), le Groupe Bonduelle enregistre une forte croissance de son chiffre d'affaires en progression de 38,5% et de 8,3% pour son résultat opérationnel courant grâce à l'intégration de l'entreprise américaine Ready Pac Foods sur la totalité de la période.

Grâce notamment à une structure financière solide, le groupe Bonduelle vise pour l'exercice en cours une progression d'environ 25% de son chiffre d'affaires annuel et d'environ 20% de sa rentabilité opérationnelle courante.

D'autre part le groupe a annoncé le 20 février dernier avoir signé avec Conagra Brands Inc. un accord ayant pour objectif l'acquisition de l'activité de fruits et légumes transformés à la marque Del Monte au Canada.

Les chiffres-clés du 1ersemestre 17-18

Le chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires du Groupe Bonduelle s'établit au 1ersemestre de l'exercice 2017-2018 à 1 420,3 millions d'euros soit une progression de 38,5 % en données publiées et de 1,6 % en données comparables*, l'impact des changes étant non significatif sur la période.

Répartition du chiffre d'affaires par zone

Répartition du chiffre d'affaires par technologie

L'activité en zone Europe

La zone Europe, soit 45 % du chiffre d'affaires global, affiche une stabilité de ses ventes au premier semestre à + 0,2 % en données publiées et + 0,1 % en données comparables*.

L'activité de légumes en conserve aux marques Bonduelle et Cassegrain poursuit sa croissance et ses gains de parts de marché au détriment de celle aux marques de distributeurs.

La progression des ventes de légumes surgelés en retail et food service, a été atténuée pour partie par la baisse des ventes aux industriels et aux confrères.

L'activité de légumes frais préparés (traiteur et bols de salades) et prêts à l'emploi (salades en sachet) renoue avec une croissance légèrement positive au 2èmetrimestre.

Ces performances malgré la légère amélioration enregistrée au 2èmetrimestre et une croissance redevenue positive, attestent néanmoins d'une ambiance de consommation toujours peu porteuse en zone Europe.

L'activité hors zone Europe

La zone hors Europe qui représente désormais 55 % des ventes consolidées du groupe, enregistre un doublement de ses ventes en données publiées grâce à la consolidation de l'activité de Ready Pac Foods sur la totalité du semestre et une croissance de 4 % à changes et périmètres comparables.

En Europe orientale, un léger redressement de la consommation alimentaire en Russie, une base de comparaison favorable et les performances de l'activité au 1ertrimestre permettent d'afficher une croissance solide sur le 1ersemestre.

Sur le continent américain, la stabilité des activités de légumes en conserve et surgelés en Amérique du Nord, liée à des capacités de production désormais limitées, et une baisse anticipée des ventes au Brésil du fait du repositionnement de la gamme de légumes en conserve, expliquent l'évolution limitée de l'activité de la zone sur la période en données comparables*.

Malgré une transition délicate entre des zones d'approvisionnement ayant entrainé quelques ruptures de produits et des surcoûts dus à une garantie de service élevé aux clients, Ready Pac Foods, devenue Bonduelle Fresh Americas, confirme la progression attendue de l'activité sur une base pro forma, avec une croissance de 8,5 % sur le semestre.

La rentabilité opérationnelle

Le résultat opérationnel courant s'établit à 66 millions d'euros contre 61 millions d'euros lors du précédent exercice soit une progression de 8,3 % en données publiées et 1,7 % en données comparables*.

Outre la contribution de Ready Pac Foods à la rentabilité du groupe, plus limitée que prévue compte tenu des difficultés de sourcing, le groupe enregistre sur son périmètre historique une progression de sa rentabilité opérationnelle courante tant en Europe qu'en zone hors Europe, reflet de sa stratégie de valorisation et de croissance dans les zones à forte rentabilité.

Après prise en compte des éléments non récurrents, le résultat opérationnel s'inscrit à 64,9 millions d'euros.

Le résultat net

La charge financière s'inscrit à 13,8 millions d'euros contre 9,5 millions d'euros lors du précédent exercice. L'évolution de celle-ci est principalement liée à la dette d'acquisition de Ready Pac Foods, le taux d'intérêt de la dette restant stable à 2,76 % malgré le refinancement de cette acquisition en dollars US sur des maturités longues.

Après prise en compte de la charge d'impôt d'un montant de 13,4 millions d'euros, soit un taux effectif d'impôt de 26,2 %, le résultat s'établit à 37,7 millions d'euros contre 36,5 millions d'euros en 2016-2017.

La situation financière

Au 31 décembre 2017, soit au pic d'endettement du groupe compte tenu de son activité largement saisonnière, la dette de Bonduelle s'élève au 31 décembre 2017, à 826,5 millions d'euros contre 584,2 millions d'euros lors du précédent exercice, soit un ratio de gearing de 1,32.

L'évolution de la dette est consécutive à la dette d'acquisition de Ready Pac Foods. Retraité de cette acquisition, le ratio de gearing s'établit à 0,72, en forte amélioration comparé à celui établi au 31 décembre 2016.

Les faits marquants du semestre

L'acquisition de l'activité Del Monte au Canada

Le 20 février dernier, Bonduelle a annoncé avoir signé avec Conagra Brands Inc. un accord visant à l'acquisition de l'activité de fruits et légumes transformés Del Monte au Canada.

Cette transaction conclue pour un montant global de 43 millions de dollars canadiens, comprend un droit d'utilisation de la marque Del Monte sur différents segments de fruits et légumes transformés et sur les stocks de produits afférents commercialisés par Conagra. Faisant appel à des co-packers, dont Bonduelle, l'activité acquise exclut tout actif industriel et personnel.

Elle deviendra définitive après la levée des conditions suspensives, avant la fin mai 2018.

L'activité Del Monte au Canada, opérée par Conagra et représentant un chiffre d'affaires d'environ 60 millions de dollars canadiens, complétera les activités de légumes en conserve et surgelé de la business unit Bonduelle Americas Long Life qui sont en très grande partie opérées aux marques de distributeurs. Cette acquisition souligne le souhait de Bonduelle de se développer dans les activités à marque et son ambition de s'étendre plus largement à l'alimentation végétale.

Le Groupe Bonduelle reçoit le « Grand prix du reporting environnemental »

Cette distinction décernée par le ministère français de l'environnement vient souligner l'engagement du Groupe Bonduelle dans la prise en compte de son impact environnemental et ce depuis de nombreuses années. Grâce à l'implication de ses collaborateurs et à la volonté de ses dirigeants de faire de la RSE un axe stratégique, l'entreprise a publié son premier reporting environnemental dès 2003 et en a fait un véritable outil d'amélioration continue de son activité agro-industrielle.

Le Groupe Bonduelle reçoit le 1erprix du Gouvernement d'entreprise Valeurs Moyennes

Le Groupe Bonduelle s'est vu remettre le 1erprix dans la catégorie du « Gouvernement d'entreprise Valeurs Moyennes » à l'occasion de la 14èmeédition des Grands Prix AGEFI du Gouvernement d'Entreprise.

Le jury a récompensé la volonté du groupe familial de préserver une gouvernance ouverte et indépendante, avec des profils très diversifiés, en adoptant notamment dès 2008 le code de gouvernance Afep-Medef.

Les perspectives

Compte tenu des performances affichées au 1ersemestre 2017-2018, le groupe confirme sa perspective de croissance du chiffre d'affaires d'environ 25 % à taux de changes constants, en ligne avec l'objectif annoncé en octobre. Malgré les aléas climatiques enregistrés et le décalage temporel des mesures d'efficacité et de productivité engagées chez Bonduelle Fresh Americas, le groupe envisage une rentabilité opérationnelle courante également à taux de changes constants de 126 à 130 millions d'euros soit une progression d'environ 20 %.

* données comparables, soit à taux de change et périmètre constants. Le chiffre d'affaires en devise de la période en cours est converti aux taux de change de la période de comparaison et l'impact des acquisitions (ou prises de contrôle) ou descessions est traité comme suit :

-pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d'activités au cours de la période actuelle, le chiffre d'affaires réalisé sur la période depuis la date d'acquisition est exclu du calcul de la croissance interne ;

-pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d'activités au cours de l'exercice précédent, le chiffre d'affaires réalisésur la période actuelle allant jusqu'au 1eranniversaire de l'acquisition est exclu ;

-pour les cessions (ou pertes de contrôle) d'activités au cours de l'exercice précédent, le chiffre d'affaires réalisé surla période comparative de l'exercice précédent jusqu'à la date de cession est exclu ;

-pour les cessions (ou pertes de contrôle) d'activités au cours de l'exercice actuel, le chiffre d'affaires réalisé sur la période commençant 12 mois avant la date de cession et allant jusqu'à la date de clôture de la période comparative de l'exercice précédent est exclu.

A propos de Bonduelle

Entreprise familiale créée en 1853, Bonduelle s'est donné pour ambition d'être "le référent mondial qui assure le bien-vivre par l'alimentation végétale". Privilégiant innovation et vision à long terme, le groupe diversifie ses métiers et ses implantations géographiques. Ses légumes, cultivés sur 128 000 hectares, sont commercialisés dans 100 pays sous différentes marques, dans différents circuits de distribution et dans toutes les technologies. Doté d'un savoir-faire agro-industriel unique avec 54 sites industriels ou d'auto-production agricole, Bonduelleproduit sur les meilleures zones de culture au plus près de ses clients.

Bonduelle est coté sur Euronext compartiment A

Indices Euronext : CAC MID & SMALL - CAC ALL TRADABLE - CAC ALL SHARES

Bonduelle fait partie des indices Gaïa de performances extra-financières et IAS (Indice de l'actionnariat salarié)

Code ISIN : FR0000063935 - Code Reuters : BOND.PA - Code Bloomberg : BON FPwww.bonduelle.com

@Bonduelle_Group

